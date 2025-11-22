Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que sustrajo mercadería de varios comercios

Según se confirmó a Génesis24, una rápida intervención del Comando Radioeléctrico permitió frustrar un hurto en una perfumería céntrica y detener a un hombre que portaba una mochila repleta de mercadería presumiblemente robada de otros locales.

El operativo se activó cerca de las 10:55 de la mañana, tras recibirse un aviso sobre un masculino que había intentado sustraer elementos del local Simplicity. La policía localizó al sospechoso en calle Ameghino.

En el comercio, los uniformados se entrevistaron con una empleada, quien relató que el hombre había intentado llevarse perfumes, dándose a la fuga al ser advertido.

El aprehendido fue identificado como un individuo de 58 años. Al realizarle un palpado preventivo y revisar voluntariamente su mochila, se constató que llevaba una variedad de elementos de dudosa procedencia, que no correspondían a la perfumería: 5 discos de amoladora nuevos, 1 botella de Fernet, 2 cajas de máquinas de afeitar, 1 tira de asado envasada al vacío.

La presencia de artículos tan diversos sugiere que fueron sustraídos de diferentes locales comerciales de la zona.

La Fiscalía Auxiliar en turno fue informada del hecho y dispuso el secuestro de todos los elementos para investigar su origen. El hombre fue trasladado para su correcta identificación y, posteriormente, recuperó su libertad, quedando supeditado a la causa judicial.

Comparte esto: Twitter

Facebook

