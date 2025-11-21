Definieron los nuevos valores de peaje en la Ruta del Mercosur

La Secretaría de Transporte confirmó los nuevos valores de peaje que entrarán en vigencia en el corredor vial conocido como Ruta del Mercosur, una traza clave para la circulación en la Mesopotamia y la integración comercial con Uruguay y Brasil.

Se trata de la primera concesión vial adjudicada durante el Gobierno de Javier Milei, que será financiada exclusivamente con el cobro de peajes, sin aportes del Estado.

Actualmente operada por el sector público, la ruta pasará a manos privadas dentro de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC).

El resultado de la licitación se anunció ayer y divide el corredor en dos tramos estratégicos.

Adjudicaciones y nuevos montos

Tramo Oriental: adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., que administrará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. La tarifa propuesta será de $3.563,45.

adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., que administrará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. La tarifa propuesta será de $3.563,45. Tramo Conexión: quedó a cargo del consorcio conformado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., a cargo del Puente Rosario–Victoria (RN 174). El peaje será de $3.385,80.

Actualmente, ambos peajes cuestan $2.000, por lo que el incremento previsto oscilará entre el 69% y el 78%.

Condiciones para aplicar las nuevas tarifas

Desde Transporte aclararon que los aumentos no se aplicarán de inmediato. Los concesionarios solo podrán cobrar la nueva tarifa cuando se finalicen determinadas obras de mejora y puesta en condiciones:

Repavimentación

Refuerzo de iluminación

Mejora de señalización

Trabajos de seguridad vial

“Hasta que las rutas no tengan transitabilidad óptima, cobrarán el peaje actual”, indicaron desde la cartera. Esto supone un incentivo fuerte para acelerar las obras.

El esquema de concesión incluye además un compromiso de mantenimiento y monitoreo permanente, dado que se trata de un corredor vital para la actividad productiva regional. La Ruta del Mercosur conecta cuatro pasos fronterizos, además del estratégico Puente Rosario–Victoria, que une Entre Ríos con el Gran Rosario y es un nexo central sobre el río Paraná.