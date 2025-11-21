Conductora protagonizó un vuelco esta mañana en ruta 12

En la mañana de este viernes, se registró un accidente en Ruta Nacional Nº 12, a unos 3 kilómetros del Parque Industrial de Crespo, en dirección a María Luisa.

Por razones a establecer, un Peugeot 208 se salió de la carpeta pavimentada, terminando volcado, a varios metros de la ruta, publica El Observador.

Desde el móvil de Canal 6 ERTV, presente en el lugar, se amplió que el auto era conducido por una mujer mayor de edad, quien fue trasladada a un centro asistencial de Crespo. Ampliaremos