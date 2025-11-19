Shell volvió a aumentar sus combustibles: los nuevos valores

Shell volvió a aumentar sus combustibles en Paraná: los nuevos valores
Durante la madrugada de este miércoles se aplicó otro aumento en los combustibles Shell de la capital entrerriana. Según se relevó, la nafta súper aumentó 23 pesos el litro. Es el cuatro incremento en lo que va de noviembre.
La petrolera Shell volvió a actualizar sus precios en Paraná durante la madrugada de este miércoles, registrando el cuarto incremento en lo que va de noviembre. El nuevo ajuste impactó en las cuatro variantes que ofrece la firma.
El primer incremento del mes se había registrado el 1° de noviembre, seguido por otro el 8 de noviembre, luego el 12 de noviembre, y finalmente este nuevo ajuste que comenzó a regir este miércoles 19 reflejando una tendencia sostenida de incrementos consecutivos en el sector.
Los nuevos valores en las estaciones de Shell Paraná
A partir de este miércoles 19 de noviembre, los precios de los combustibles en las estaciones Shell de la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:
Precios nuevos
Super. $1.699
Vp NAFTA $1.973
Evolux. $1.724
Vp diesel. $1.972
Precios anteriores
Super. $1.676
Vp NAFTA $1.929
Evolux. $1.699
Vp diesel. $1.964
Porcentaje de aumento
Super: 1,37%
Vp NAFTA: 2,28%
Evolux: 1,47%
Vp diesel: 0,41%
Impacto de la actualización impositiva
El nuevo reajuste ocurre en el marco de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), establecida por el Gobierno nacional para noviembre. La medida impacta gradualmente en las pizarras de las principales petroleras del país, que vienen aplicando subas escalonadas para compensar los efectos del incremento tributario y los mayores costos operativos del sector.
Crédito: Elonce