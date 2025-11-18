Enersa avanza en la regularización del servicio eléctrico con respuestas positivas de los vecinos

El presidente de la compañía, Uriel Brupbacher, explicó que gran parte de las conexiones irregulares históricas no se originaban en la mala intención de los usuarios, sino en diversas situaciones administrativas sin resolver, como falta de documentación, loteos con autorizaciones provisorias, trámites inconclusos o casos de herencia y tenencias precarias que impedían a muchas familias acceder al servicio formal. «Encontramos muchas conexiones que no estaban hechas por cuestiones de papeles o porque se trataba de loteos que nunca habían completado su aprobación definitiva. En esos casos, los vecinos no podían acceder a la escritura y, sin ese documento, tampoco podían tramitar el certificado del electricista matriculado para pedir el servicio eléctrico», señaló Brupbacher. En varios barrios, estas acciones permitieron alcanzar la regularización del cien por ciento de las viviendas.

El programa incorpora además un fuerte acompañamiento social. En los sectores más vulnerables intervienen equipos de trabajadores sociales que elaboran informes y facilitan los trámites necesarios para que cada familia pueda acceder al servicio legal. «En muchos casos la gente quería tener el servicio legal, pero no podía hacerlo por falta de documentación. Nuestro trabajo es ordenar esas situaciones y ayudar a que cada hogar esté correctamente conectado», remarcó el presidente.

El plan continúa avanzando en distintos puntos de la provincia y ya muestra un impacto económico significativo. En barrios como Chacras, Paraná XX y El Morro, la regularización permitió recuperar en promedio 30 millones de pesos por mes, recursos que antes se perdían y terminaban siendo absorbidos por quienes sí pagaban su factura. Brupbacher anticipó que Enersa está por multiplicar por cuatro su capacidad operativa, con el objetivo de lograr un sistema más equitativo, donde el esfuerzo sea compartido de manera justa.

Los avances en Paraná XX representan un ejemplo concreto: 120 nuevos usuarios pudieron formalizar su conexión tras más de veinte años de irregularidad. «Es un paso importante y vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso», aseguró Brupbacher.

En este contexto, Enersa también tramitó una denuncia penal contra un usuario que, a diferencia de la mayoría que busca regularizar su situación, se negó a hacerlo pese a las intimaciones y volvió a engancharse luego de varios retiros de la conexión. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Investigaciones a cargo de la Dra. Vílchez. «La persona fue advertida sobre el carácter penal de su infracción y aun así volvió a engancharse. Un solo usuario puede generar un perjuicio millonario para sus vecinos y para la Distribuidora. Por eso ya no toleramos estas situaciones», concluyó.