Concepción del Uruguay: Violento sujeto atacó a su pareja provocándole lesiones graves

Según se confirmó a Génesis24, la Comisaría Primera ejecutó hoy una orden judicial que culminó con la detención de un hombre acusado de un grave caso de violencia de género.

El procedimiento se llevó a cabo en el Barrio Ex Circuito Mena, donde se procedió al allanamiento y a la detención del sujeto de 25 años de edad.

El Mandamiento de Allanamiento y Detención fue tramitado por la Fiscalía Auxiliar N° 3, a cargo de la Dra. Denise Caraballo, en respuesta a la denuncia de la víctima.

La causa se originó a raíz de una intervención policial anterior, el 11 de noviembre, cuando la damnificada, de 30 años, concurrió al Hospital Zonal a raíz de las lesiones sufridas.

El detenido, fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Comisaría Primera, quedando a disposición de la justicia por la causa de violencia de género y las lesiones provocadas.

Comparte esto: Twitter

Facebook

