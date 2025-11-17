Bajo el temporal y a segundos de hundirse, Prefectura rescató a seis personas en el río Gualeguaychú

Prefectura rescató a seis náufragos, entre ellos, menores, del río Gualeguaychú durante el temporal de esta tarde y les salvó la vida.

Este domingo una rápida intervención del personal de Prefectura Naval evitó una tragedia en aguas del río Gualeguaychú y salvó la vida de seis vecinos.

Fue cuando seis tripulantes, entre ellos tres menores de edad, fueron rescatados de una embarcación que se hundía en medio de un fuerte temporal de agua y viento, cerca del ex Frigorífico.

El operativo de salvamento se desarrolló cerca de las 17 horas, cuando personal de Prefectura que realizaba un patrullaje jurisdiccional de rutina a bordo del Guardacostas-145 divisó una embarcación en grave peligro a la altura del kilómetro 17, margen derecha del río.

En la embarcación viajaban seis personas, todas residentes de la ciudad. Se trata de un hombre y dos mujeres de entre 29 y 32 años que navegaban junto a dos nenes y una niña de 5 y 12 años.

Debido al intenso temporal, se comenzó a hundir y, sin perder tiempo, la dotación del Guardacostas procedió inmediatamente a la asistencia de los tripulantes.

Los seis ocupantes de la embarcación fueron rescatados y trasladados a bordo del medio naval hasta el puerto local. Afortunadamente, todos se encontraban en buen estado de salud y no requirieron atención médica posterior.

Los involucrados destacaron la labor del patrullaje de la Prefectura porque su presencia en el momento indicado resultó crucial para evitar consecuencias fatales. R2820