Autovía Artigas: Viajaban hacia Concepción del Uruguay y tras un choque, una jovencita sufrió heridas graves

En horas de la tarde de este miércoles, alrededor de las 15:30, se registró un siniestro vial en el kilómetro 82 de la Ruta Nacional N°14, en el carril Sur–Norte, que dejó como saldo una joven herida.

Según informaron fuentes policiales, una camioneta Volkswagen Amarok que viajaba desde Buenos Aires hacia Concepción del Uruguay perdió el control por causas que se tratan de establecer e impactó en la parte lateral izquierda de un camión Mercedes Benz con acoplado que transportaba ladrillos cerámicos.

Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido.

En la camioneta se trasladaban cinco personas: el conductor, su hija de 18 años —quien sufrió una fractura de fémur y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Centenario—, y un matrimonio amigo con su hija de 21 años.

El resto de los ocupantes y el chofer del camión no resultaron con lesiones.

En el lugar trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del siniestro.

Además, se efectuaron controles de alcoholemia a los conductores involucrados, los cuales arrojaron resultados negativos.

El tránsito en la zona fue asistido por personal del Escuadrón 56 de Gendarmería y se normalizó una vez finalizadas las tareas de rigor. (R2820)