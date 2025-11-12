Shell aumentó sus combustibles por tercera vez en 12 días: los nuevos valores

Durante la madrugada de este miércoles se aplicó otro aumento en los combustibles Shell de la capital entrerriana. Según relevó Elonce, las subas oscilaron entre 1,25% y 2,01%. Es el tercer incremento en lo que va de noviembre.
La petrolera Shell volvió a actualizar sus precios en Paraná durante la madrugada de este miércoles, registrando el tercer incremento en apenas 12 días. El nuevo ajuste impactó en tres de las cuatro variantes que ofrece la firma, mientras que la nafta Premium (V-Power Nafta) se mantuvo sin modificaciones.
De acuerdo con el relevamiento realizado por Elonce, los aumentos oscilaron entre 1,25% y 2,01%, afectando principalmente a las versiones Súper, Evolux y V-Power Diésel.
El primer incremento del mes se había registrado el 1° de noviembre, seguido por otro el 8 de noviembre, y finalmente este nuevo ajuste que comenzó a regir el 12 de noviembre, reflejando una tendencia sostenida de incrementos consecutivos en el sector.
Los nuevos valores en las estaciones de la capital provincial
A partir de este miércoles 12 de noviembre, los precios de los combustibles en las estaciones Shell de la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:
Precios nuevos
- Super. $1.676
- Vp NAFTA $1.929
- Evolux. $1.699
- Vp diesel. $1.964
Precios anteriores
- Super $1.643
- Vp NAFTA $1.929
- Evolux. $1.678
- Vp diesel. $1.933
Aumento
- Super. 2,01%
- Vp NAFTA 0,00%
- Evolux. 1,25%
- Vp diesel. 1,60%
Impacto de la actualización impositiva
El nuevo reajuste ocurre en el marco de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), establecida por el Gobierno nacional para noviembre. La medida impacta gradualmente en las pizarras de las principales petroleras del país, que vienen aplicando subas escalonadas para compensar los efectos del incremento tributario y los mayores costos operativos del sector.
Con este ajuste, los precios en las estaciones Shell de Paraná vuelven a ubicarse entre los más altos del país, consolidando una tendencia de aumentos consecutivos que refleja tanto el reacomodamiento impositivo como la presión inflacionaria sobre el mercado energético.
Un escenario de aumentos encadenados
En lo que va del mes, las principales petroleras ya aplicaron sucesivos incrementos en sus combustibles, en un contexto donde las empresas buscan recomponer márgenes y trasladar parte de los mayores costos al consumidor. (Elonce)