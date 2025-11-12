Jefatura Departamental Uruguay recibió tres nuevas pick up para el patrullaje

En un paso significativo para la modernización y el fortalecimiento de la seguridad en el departamento, la Jefatura Departamental Uruguay ha recibido tres camionetas Nissan 4×2 cero kilómetro, como parte de una inversión realizada por el Gobierno de Entre Ríos.

En el día de ayer se realizó el acto de entrega en la capital provincial, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia y el Jefe de Policía de Provincia Comisario General Claudio Omar Gonzalez, e implicó la distribución de 48 nuevos móviles policiales en toda la provincia.

Las tres nuevas camionetas pick up destinadas a la Jefatura Departamental Uruguay serán fundamentales para reforzar la capacidad operativa de la policía local. Estos vehículos de última generación serán utilizados en tareas de patrullaje intensivo, prevención del delito y control en todo el ejido urbano y rural del departamento.

La incorporación de estos tres móviles en Concepción del Uruguay es clave para el fortalecimiento institucional, permitiendo a los efectivos policiales contar con el equipamiento de primer nivel necesario para responder de manera más rápida y eficiente a las demandas ciudadanas.

