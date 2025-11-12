Dpto. Uruguay: Allanamiento en relación a dos causas culminó con una persona detenida

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Comisaría de Basavilbaso, departamento Uruguay, llevó a cabo un allanamiento que resultó positivo con la detención de un hombre de 30 años, vinculado a dos causas graves: un Robo Calificado y un Hurto Calificado.

El procedimiento se realizó mediante un Mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías y tramitado por la Fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Santos.

Las causas que motivaron la orden judicial son: Robo Calificado (24/10/25): Un asalto a mano armada ocurrido en un kiosco de calle 9 de Julio y 25 de Mayo, donde un masculino sorprendió a la empleada con un arma blanca para sustraer dinero y cigarrillos. Hurto Calificado: El hurto de un parlante de la cantina de la cancha de fútbol 5 del Club Atlético Basavilbaso, denunciado en la víspera.

El principal sospechoso, de 30 años, fue localizado por el personal policial en la vía pública al momento de dirigirse al domicilio. Fue trasladado al lugar y notificado del Oficio en presencia de testigos. El allanamiento arrojó resultado positivo con el secuestro de: prendas de vestir que vestía el sospechoso, así como una campera y un pantalón de color negro que serían de interés para la causa.

Así también se secuestro un monitor de 23 pulgadas, secuestrado para establecer su propiedad y procedencia.

El detenido fue trasladado e ingresado a la Alcaidía de Comisaría Primera, quedando a disposición de la Justicia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

