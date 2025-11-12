Despiste en Ruta 18: una camioneta cayó bajo un puente y el conductor sufrió heridas graves

Un joven de 27 años sufrió lesiones graves tras despistar con su camioneta Volkswagen Amarok y caer bajo un puente en la Ruta Nacional 18. Fue auxiliado por automovilistas y trasladado al Hospital Santa Rosa de Villaguay.
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles cuando una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un despiste en el kilómetro 147 de la Ruta Nacional 18, en jurisdicción de Villaguay.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 04:35, cuando la camioneta perdió el control y terminó volcada e invertida sobre un curso de agua, debajo de un puente.
Dos hombres que transitaban por el lugar brindaron auxilio inmediato al conductor, un joven de 27 años, quien presentaba dificultad respiratoria a causa del impacto.
Rescate y traslado del herido
El lesionado fue asistido en el lugar y luego trasladado por una ambulancia al Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde fue atendido por personal médico. El médico policial dictaminó lesiones de carácter grave, aunque se indicó que el joven se encontraba fuera de peligro.
Tras el accidente, se dio aviso a la Fiscalía en turno, que ordenó las actuaciones de rigor. En el sitio trabajaron efectivos de Comisaría Primera de Villaguay, junto con la División Policía Científica y personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en las tareas de rescate y peritaje.
La camioneta quedó parcialmente sumergida y con daños considerables. Elonce