Alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes para la noche de este martes

La zona de afectación abarca los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas de viento, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

Desde la provincia se insta a la población a tomar los siguientes recaudos necesarios para minimizar riesgos: