Tiempo en Entre Ríos: se espera un lunes soleado y con temperaturas agradables

Luego de un domingo que arrancó frío pero se fue templando, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes con similares características. En Entre Ríos y alrededores no se aguardan lluvias y el clima será más que agradable. Así estará el tiempo.

En Paraná se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 26 grados. En la capital y alrededores habrá cielo despejado y no se aguardan precipitaciones.

En Concordia, las condiciones serán muy parecidas. Con un termómetro oscilando entre los 14 grados y los 26 grados, no se prevén inestabilidades.

En Gualeguaychú, por último, se aguarda un día netamente primaveral: sin precipitaciones anticipadas y con máxima de 25 grados, el sol brillará durante toda la jornada.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

Ahora – Génesis24