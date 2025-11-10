Tiempo en Entre Ríos: se espera un lunes soleado y con temperaturas agradables

En Entre Ríos y alrededores no se aguardan lluvias y el clima será más que agradable. Así estará el tiempo.
Luego de un domingo que arrancó frío pero se fue templando, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes con similares características. En Entre Ríos y alrededores no se aguardan lluvias y el clima será más que agradable. Así estará el tiempo.
En Paraná se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 26 grados. En la capital y alrededores habrá cielo despejado y no se aguardan precipitaciones.
En Concordia, las condiciones serán muy parecidas. Con un termómetro oscilando entre los 14 grados y los 26 grados, no se prevén inestabilidades.
En Gualeguaychú, por último, se aguarda un día netamente primaveral: sin precipitaciones anticipadas y con máxima de 25 grados, el sol brillará durante toda la jornada.
Pronóstico zona dpto. Uruguay
