Shell volvió a aumentar tres de sus cuatro combustibles

Durante la madrugada de este sábado se registró un leve incremento en los precios de las naftas y el diésel de Shell en la capital entrerriana. Según el relevamiento de Elonce, los aumentos oscilaron entre 0,36% y 0,78%.
Este sábado se aplicó una nueva actualización en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio Shell de la ciudad de Paraná. La suba, que comenzó a regir durante la madrugada, impactó en tres de las cuatro variantes que la firma ofrece, mientras que la nafta Súper mantuvo su valor sin modificaciones.
De acuerdo con el relevamiento realizado por Elonce, los precios vigentes a partir del 8 de noviembre son los siguientes:
Súper: $1.643
V-Power Nafta: $1.929
Evolux: $1.678
V-Power Diésel: $1.933
Los porcentajes de incremento fueron moderados: la V-Power Nafta subió un 0,78%, la Evolux un 0,36%, y la V-Power Diésel un 0,68%, en comparación con los valores anteriores.
La nafta Súper fue la única que no presentó cambios respecto a la última actualización, que se había registrado el pasado 1 de noviembre.
Comparativa con precios anteriores
En la actualización previa, los valores eran:
Súper: $1.643
V-Power Nafta: $1.914
Evolux: $1.672
V-Power Diésel: $1.920
De esta forma, los ajustes de este fin de semana representan una variación que, si bien no alcanza el 1%, mantiene la tendencia alcista que viene registrando el sector en los últimos meses.
Contexto del incremento
El nuevo reajuste ocurre en el marco de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos establecida por el Gobierno nacional para noviembre, que impacta gradualmente en las pizarras de las principales petroleras.
Con este ajuste, los precios en las estaciones Shell de Paraná vuelven a ubicarse entre los más altos del país, consolidando una serie de incrementos que reflejan el reacomodamiento impositivo y la presión de los costos operativos del sector. Elonce