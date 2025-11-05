Despidieron a joven fallecido en choque: “Siempre dispuesto a tender una mano”

Durante la madrugada de este miércoles se confirmó el fallecimiento de Iván Juárez, el joven de 28 años que se encontraba internado en grave estado en el Hospital Justo José de Urquiza, tras el violento accidente ocurrido en uno de los accesos principales a Concepción del Uruguay.

El siniestro se produjo alrededor de las 18:10 del martes, en la intersección de calle Artusi y 36 del Oeste Norte, cuando el automóvil Volkswagen Gol Power gris que conducía Juárez colisionó de frente con un camión Mercedes Benz modelo 1620 perteneciente a la empresa Tim-Car.

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 41 años, resultó con lesiones leves y fue examinado por personal médico en el lugar. Las autoridades continúan investigando las causas del choque fatal.

Iván Juárez

Despedida desde el Palacio San José

Iván Juárez trabajaba en el Palacio San José – Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, ubicado en la localidad de Caseros, muy cerca de Concepción del Uruguay. Compañeros y autoridades de la institución expresaron su pesar a través de un comunicado en el que destacaron su compromiso y calidez humana.

“Con profundo pesar despedimos a nuestro compañero Iván Juárez. Fue un trabajador comprometido, siempre dispuesto a tender una mano, a sumar y a acompañar. Más allá de sus tareas, fue un compañero generoso y un amigo querido. Su partida nos llena de tristeza. Lo recordaremos con cariño. Su huella quedará en cada rincón del museo que nos ayudó a cuidar”, expresaron desde el equipo del Palacio San José.

El mensaje, firmado por Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Cultural, y María Paula Zingoni, directora nacional de Museos, concluyó con un acompañamiento a la familia y seres queridos de Iván en este difícil momento. (Elonce)