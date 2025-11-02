Grave accidente en Colón: una comisario fue embestida por una moto y permanece internada en estado crítico

Un grave siniestro vial ocurrido en la ciudad de Colón dejó como saldo a una funcionaria policial con lesiones de extrema gravedad. El hecho tuvo lugar en la intersección de calles Urquiza y Leguizamón, cuando una motocicleta impactó violentamente contra la comisario Mónica Graciela Martínez, integrante de la Jefatura Departamental de Policía de Colón, quien al momento del accidente se encontraba de franco de servicio.

Según fuentes policiales, los efectivos que patrullaban la zona advirtieron la presencia de una mujer tendida en la vía pública, con evidentes signos de sangrado en la cabeza y dificultades respiratorias. Al acercarse, reconocieron que se trataba de la comisario Martínez. De inmediato solicitaron asistencia médica, y una ambulancia del servicio local la trasladó de urgencia al Hospital San Benjamín, donde permanece internada con asistencia respiratoria mecánica.

El informe médico emitido por la propia Policía confirmó la gravedad del cuadro: la víctima presenta un traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de cráneo temporo-parietal izquierda, hemorragia intracraneal —que por el momento no requiere intervención quirúrgica—, trauma cerrado de tórax y contusión pulmonar. Su estado es crítico y el equipo médico mantiene un monitoreo permanente de su evolución.

El conductor de la motocicleta, una Honda Titán ESD negra de 150 cc, fue identificado como un joven de 27 años. Al momento del procedimiento, no contaba con la documentación del rodado ni acreditó su titularidad. La Unidad Fiscal en turno dispuso la identificación formal del implicado y la realización del test de alcoholemia, mientras que el vehículo fue retenido por falta de documentación habilitante, tras la intervención de la Policía Científica, el Mecánico Policial y personal de Inspección Municipal.

Las autoridades iniciaron actuaciones judiciales bajo la figura de lesiones graves culposas en accidente de tránsito, a la espera de los resultados periciales que determinen la mecánica exacta del siniestro. En este sentido, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios de eventuales testigos, con el objetivo de establecer si el motociclista circulaba a alta velocidad o infringía normas de tránsito al momento del impacto.

La noticia generó profunda consternación en el ámbito policial y en la comunidad de Colón, donde la comisario Martínez es reconocida por su trayectoria y compromiso en el servicio.

El caso pone nuevamente en evidencia la preocupación por la siniestralidad vial en zonas urbanas y la necesidad de fortalecer los controles preventivos, tanto sobre la documentación vehicular como sobre el cumplimiento de las normas de seguridad. En lo inmediato, la prioridad está puesta en la recuperación de la funcionaria policial, cuya evolución médica será determinante para el avance de la causa judicial.