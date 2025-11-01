Concepción del Uruguay: Sorprendidos cuando trasladaban elemento de dudosa procedencia

Según pudo saber Génesis24, personal de la División Investigaciones y Comisaría Segunda intervino en horas de la madrugada, demorando a una pareja que transportaba un elemento sin poder justificar su procedencia.

A las 03:20 horas, un móvil no identificable de la División Investigaciones detuvo la marcha de una pareja que caminaba por calle Henry y Linares Cardozo. Los ciudadanos transportaban un lavatorio de color blanco con pie, marca Capea.

Al ser consultados sobre el origen del elemento, las dos personas, un hombre de 21 años y una mujer de 33 años, brindaron versiones incongruentes entre sí, sin poder justificar la legítima procedencia del lavatorio.

La Fiscalía en turno fue notificada del procedimiento y ordenó el secuestro del lavatorio con pie. Asimismo, dispuso el traslado de los aludidos a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación. Una vez finalizado el trámite, ambos recuperaron su libertad ambulatoria.

Se ha iniciado una actuación de oficio para establecer la procedencia del elemento secuestrado.

