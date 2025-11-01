Concepción del Uruguay: Roban una moto y es recuperada a los pocos minutos

Según pudo saber Génesis24, un rápido accionar de la División Investigaciones y Comisaría Segunda permitió el secuestro de una motocicleta robada en las primeras horas de la madrugada.

El hecho se registró alrededor de las 03:30 horas, cuando personal policial localizó en calle Don Bosco, entre 20 y 21 del Oeste, una motocicleta abandonada. El rodado, una Yamaha YBR 125 cc de color negro, fue secuestrado de oficio para establecer su procedencia.

Mientras se realizaban las actuaciones correspondientes en dependencia policial, se presentó el titular de la motocicleta, un joven de 24 años.

El joven relató que aproximadamente a las 03:10 horas, notó la faltante de su motocicleta.

El rodado secuestrado coincidía con las características brindadas por el damnificado.

Se dio intervención a la Policía Científica para las pericias de rigor. La motocicleta será restituida a su legítimo propietario.

