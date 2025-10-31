Una nena de dos años sufrió un grave accidente

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde del 30 de octubre en la intersección de calles Lieberman y Laprida. Un motociclista que conducía una Honda Wave por calle Lieberman de este a oeste, manifestó haber sentido que algo era succionado por la rueda trasera de su moto.

Al frenar abruptamente y descender, descubrió que se trataba del pie izquierdo de su hija de 2 años, quien era transportada envuelta en una frazada por su madre.

La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Masvernat, donde se diagnosticó una fractura expuesta en el dedo hallux izquierdo. Actualmente, se encuentra en observación y será sometida a una intervención quirúrgica.

El Fiscal Dr. Martín Núñez dispuso la retención del motovehículo involucrado en el incidente. La investigación continúa para determinar las causas exactas del accidente.