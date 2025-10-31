Refuerzan la seguridad en municipios y comunas de Entre Ríos

Este Fondo está constituido por aportes del Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas) que son asignados al Ministerio de Seguridad y Justicia para ser destinados a los gobiernos locales a fin de ser invertidos en equipamientos de seguridad y videovigilancia.

En esta oportunidad, firmaron convenio para adquisición de equipamientos de seguridad las localidades de Basavilbaso, Herrera, La Picada, San Jaime de la Frontera, San Gustavo y El Palenque.

«Estamos contentos de poder seguir destinando fondos de seguridad para las localidades entrerrianas. Con esta acción ya son más de 114 los convenios rubricados con municipios y comunas en lo que va de 2025.

Esto se traduce directamente en mayor seguridad para los vecinos de Entre Ríos», mencionó el ministro Roncaglia.