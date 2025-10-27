La provincia y entidades de productores impulsan un programa para combatir la tristeza bovina

La misma estará integrada por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos (CMVER), las federaciones de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Agraria Argentina (FAA) y Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Sociedad Rural Argentina (SRA). Asimismo, conformarán la mesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La jornada está dirigida a médicos veterinarios, con el objetivo de capacitar en prevención, inmunización y tratamiento, unificando protocolos y sensibilizando a los productores ganaderos.

La cita es el miércoles 5 de noviembre a partir de las 9, en la sede de Sociedad Rural de Villaguay (Mariano Moreno 1.499). El moderador será el director de Producción Animal, Martín Sieber, mientras que las disertaciones estarán a cargo de Nicolás Morel y Santiago Nava, de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Rafaela, y Martín Allasia, de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Se trata de una actividad sin costo, que requiere de preinscripción en el siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/273/mesatecnicabovina.