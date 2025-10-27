Hicieron un asado, se fueron de la casa y las brasas terminaron provocando un incendio

Este domingo pasadas las 17 horas se tomó conocimiento de un incendio en una vivienda, situada en kilómetro 210 de la Ruta Nacional N 18 (frente molino Ala), lugar donde personal policial de San Salvador acudieron de inmediato, visualizándose un foco ígneo en su interior, más precisamente en la parte de la churrasquera.

Según se informó, el fuego se habría propagado por el cielorraso de la vivienda. Se constató que no había moradores en la casa.

Personal policial realizó los primeros trabajos con la intención de detener el foco ígneo, donde pasado unos minutos se hicieron presentes dos dotaciones de bomberos voluntarios, quienes sofocaron el incendio.

Posteriormente se hizo presente el propietario de la casa, quien hizo referencia de que a las 16:40 horas se habían retirado de la vivienda, quedando la churrasquera con fuego, debido a que habían compartido un asado familiar. Se continuaron las actuaciones con conocimiento de la fiscal de turno. Ahora