Comenzaron los intercolegiales zonales de hándbol y vóley

Estudiantes de los 17 departamentos participan en una nueva edición de los zonales intercolegiales de hándbol (Sub 14, ramas masculina y femenina) y de vóley (Sub 16, mixto).
La competencia reúne a los equipos ganadores de la instancia departamental en un total de ocho sedes regionales.
Los encuentros son organizados por el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Física, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la convivencia entre instituciones educativas y el desarrollo integral de las y los adolescentes.
Durante los primeros días de competencia se llevaron a cabo los siguientes encuentros:
- Rosario del Tala recibió a la delegación de Uruguay.
- La Paz fue sede de los equipos de Paraná y Paraná Campaña.
- Feliciano recibió a Federal.
- Victoria recibió a Gualeguay.
El cronograma de actividades continuará en los próximos días. Las sedes restantes son Islas del Ibicuy (recibirá a Gualeguaychú), San Salvador (recibirá a Colón y Villaguay), Federación (recibirá a Concordia) y Nogoyá (recibirá a Diamante).
Los intercolegiales son una instancia fundamental para fortalecer valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad, el respeto y la inclusión, al tiempo que promueven hábitos saludables y el desarrollo de habilidades físicas y sociales en los jóvenes.