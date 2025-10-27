Comenzaron los intercolegiales zonales de hándbol y vóley

Los encuentros son organizados por el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Física, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la convivencia entre instituciones educativas y el desarrollo integral de las y los adolescentes.

Durante los primeros días de competencia se llevaron a cabo los siguientes encuentros:

Rosario del Tala recibió a la delegación de Uruguay.

La Paz fue sede de los equipos de Paraná y Paraná Campaña.

Feliciano recibió a Federal.

Victoria recibió a Gualeguay.

El cronograma de actividades continuará en los próximos días. Las sedes restantes son Islas del Ibicuy (recibirá a Gualeguaychú), San Salvador (recibirá a Colón y Villaguay), Federación (recibirá a Concordia) y Nogoyá (recibirá a Diamante).

Los intercolegiales son una instancia fundamental para fortalecer valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad, el respeto y la inclusión, al tiempo que promueven hábitos saludables y el desarrollo de habilidades físicas y sociales en los jóvenes.