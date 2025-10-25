El tiempo empieza a mejorar tras las lluvias: anuncian días templados

Luego de las lluvias registradas entre viernes y sábado, el clima comenzó a mejorar en la región. Para este domingo, día de elecciones, se prevé un tiempo estable en Entre Ríos, con temperaturas agradables.
Después de las lluvias que afectaron a buena parte del territorio entrerriano entre el viernes y la mañana del sábado, las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar gradualmente. Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional, el frente de tormenta se desplaza hacia el nordeste del país, mientras que el centro de bajas presiones avanza al sudeste, lo que favorece la estabilización del tiempo en el centro.
A medida que este sistema frontal se aleje, el ingreso de aire más seco y estable permitirá una mejora sostenida de las condiciones en la provincia de Entre Ríos y la región del Litoral. De esta manera, se espera que el resto del fin de semana se desarrolle con buen tiempo y temperaturas agradables.
Tiempo para el día de las elecciones
Para este domingo 26 de octubre, jornada en la que se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, el tiempo se mantendrá estable en Entre Ríos. No se prevén lluvias y el ambiente será templado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 24. El cielo presentará algunas nubes dispersas, con vientos suaves del sector sur.
Estas condiciones favorecerán el desarrollo de la jornada electoral sin complicaciones meteorológicas, permitiendo que los votantes se acerquen a emitir su sufragio con buenas condiciones climáticas en toda la provincia.
Pronóstico extendido
El lunes presentará un leve descenso de la temperatura, con mínima de 13 grados y máxima de 18, cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur, lo que aportará una sensación térmica algo fresca durante el día.
Entre el martes y miércoles, se mantendrán las temperaturas templadas, con mínimas de 10 grados y máximas que rondarán los 21. Predominará el viento del sureste y se espera un ambiente estable y seco en toda la región, sin lluvias a la vista. Elonce