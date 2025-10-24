Elecciones: Entre Ríos elige 8 representantes al Congreso

Este domingo 26 de octubre se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado a nivel nacional. En la provincia, 1.155.693 ciudadanos están habilitados para votar y debutará la Boleta Única de Papel.
El calendario político argentino tiene como evento central las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, en las que se renovará parcialmente el Congreso. Como ocurre cada dos años, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños).
La Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmaron que en Entre Ríos están habilitados 1.155.693 electores, mientras que a nivel nacional suman 36.477.204 votantes distribuidos en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas.
Será además la primera vez que se implemente la Boleta Única de Papel (BUP), lo que marcará un cambio en la forma de emitir y contabilizar los sufragios.
El Departamento Paraná concentra la mayor cantidad de electores de la provincia con 320.991 inscriptos, seguido por Concordia (151.308), Gualeguaychú (104.285) y Uruguay (93.727).
En el Circuito Electoral 175, que incluye a Basavilbaso y su zona, están habilitados: Basavilbaso 8.672. En Colonia Lucienville 30, Rocamora 422, Líbaros 348, Las Moscas 382, San Marcial 769, Santa Anita 1.551, Villa Mantero 1.625 y Herrera 1.845 votantes.
En Entre Ríos se renuevan 3 bancas en el Senado y 5 en Diputados. Concluyen su mandato Atilio Benedetti (UCR), Carolina Gaillard (Unión por la Patria), Marcela Ántola (Democracia para Siempre), Tomás Ledesma (Unión por la Patria) y Nancy Ballejos (Pro) en la Cámara Baja; mientras que en la Cámara Alta finalizan Alfredo De Ángeli (Pro), Stella Maris Olalla (UCR) y Stefanía Cora (Unión por la Patria).
Las listas que se presentan son las siguientes:
- -La Libertad Avanza Senado: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. Diputados: Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Marina Petroff.
- -Fuerza Entre Ríos Senado: Adán Bahl y Adriana Meza Torrez. Diputados: Guillermo Michel, Marianela Marclay, Andrés Sabella, Fabiana Leiva, Rodrigo Minguillón.
- -Ahora 503 Senado: Carolina Gaillard y Javier Schnitman. Diputados: Paola Rubattino, Federico Olano, Evelina Kloster, Ignacio Monna, Ludmila Fernández Castellanos.
- -MST – Nueva Izquierda Senado: Sofía Cáceres Sforza y Pablo Amarillo. Diputados: Nadia Burgos, Facundo Scattone, Ivana Almada, Víctor Romero, Keili González.
- -Entrerrianos Unidos Senado: Héctor Maya y Fernanda Sanzberro. Diputados: Gustavo Guzmán, Sofía Gan, Santiago Haddad.
- -Unión Popular Senado: Emilio Martínez Garbino y María Isabel Sola. Diputados: Silvio Farach, Gladys Cabrera, Sebastián Schaumann, Patricia Heinrich, Oscar Barzola.
- -Más Senado: Juan Cruz Ross y Cynthia Acevedo. Diputados: Nahuel Leis Pou, Michelle Bergamaschi Altamirano, Nicolás Albornoz, Eva Esquivel, Luis Rojas.
