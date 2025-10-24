Elecciones: Entre Ríos elige 8 representantes al Congreso

La Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE) confirmaron que en Entre Ríos están habilitados 1.155.693 electores, mientras que a nivel nacional suman 36.477.204 votantes distribuidos en 17.398 establecimientos y 109.046 mesas.

Será además la primera vez que se implemente la Boleta Única de Papel (BUP), lo que marcará un cambio en la forma de emitir y contabilizar los sufragios.

El Departamento Paraná concentra la mayor cantidad de electores de la provincia con 320.991 inscriptos, seguido por Concordia (151.308), Gualeguaychú (104.285) y Uruguay (93.727).

En el Circuito Electoral 175, que incluye a Basavilbaso y su zona, están habilitados: Basavilbaso 8.672. En Colonia Lucienville 30, Rocamora 422, Líbaros 348, Las Moscas 382, San Marcial 769, Santa Anita 1.551, Villa Mantero 1.625 y Herrera 1.845 votantes.

En Entre Ríos se renuevan 3 bancas en el Senado y 5 en Diputados. Concluyen su mandato Atilio Benedetti (UCR), Carolina Gaillard (Unión por la Patria), Marcela Ántola (Democracia para Siempre), Tomás Ledesma (Unión por la Patria) y Nancy Ballejos (Pro) en la Cámara Baja; mientras que en la Cámara Alta finalizan Alfredo De Ángeli (Pro), Stella Maris Olalla (UCR) y Stefanía Cora (Unión por la Patria).

Las listas que se presentan son las siguientes:

-La Libertad Avanza Senado: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. Diputados: Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Marina Petroff.

-Fuerza Entre Ríos Senado: Adán Bahl y Adriana Meza Torrez. Diputados: Guillermo Michel, Marianela Marclay, Andrés Sabella, Fabiana Leiva, Rodrigo Minguillón.

-Ahora 503 Senado: Carolina Gaillard y Javier Schnitman. Diputados: Paola Rubattino, Federico Olano, Evelina Kloster, Ignacio Monna, Ludmila Fernández Castellanos.

-MST – Nueva Izquierda Senado: Sofía Cáceres Sforza y Pablo Amarillo. Diputados: Nadia Burgos, Facundo Scattone, Ivana Almada, Víctor Romero, Keili González.

-Entrerrianos Unidos Senado: Héctor Maya y Fernanda Sanzberro. Diputados: Gustavo Guzmán, Sofía Gan, Santiago Haddad.

-Unión Popular Senado: Emilio Martínez Garbino y María Isabel Sola. Diputados: Silvio Farach, Gladys Cabrera, Sebastián Schaumann, Patricia Heinrich, Oscar Barzola.

-Más Senado: Juan Cruz Ross y Cynthia Acevedo. Diputados: Nahuel Leis Pou, Michelle Bergamaschi Altamirano, Nicolás Albornoz, Eva Esquivel, Luis Rojas.

