Frigerio recorrió la obra de pavimentación del acceso norte a Concepción del Uruguay

Acompañado por el intendente Eduardo Lauritto, Frigerio visitó la obra de pavimentación del acceso norte y destacó que «era una obra muy esperada por los vecinos, pero también muy vinculada al desarrollo urbanístico de la ciudad».

El mandatario agregó: «A partir de esta obra, lo más probable es que la ciudad se expanda hacia el norte. Hay mucho potencial para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo inmobiliario». Además, precisó que los trabajos demandarán varios meses e incluyen la construcción de puentes y alcantarillas.

Por su parte, el intendente Lauritto agradeció la ejecución de la obra «porque representa una mejora concreta para los vecinos que viven aquí y permitirá que, como dice el gobernador, Concepción del Uruguay crezca hacia el norte con mejores condiciones de infraestructura y conectividad».

Nueva escuela técnica

Consultado sobre la obra de la Escuela Técnica N° 3, que presenta un avance del 95 por ciento, el gobernador expresó: «Se prevé que esté lista para el ciclo lectivo 2026. Fue una de las primeras gestiones que concretamos en las negociaciones con el gobierno nacional, y hoy está a punto de convertirse en realidad», señaló Frigerio.

También participaron del recorrido el administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, y el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales.