Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día Miércoles 22 de Octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

Por la Resolución N° 2932/CGE, de fecha 6 de octubre del corriente año, se extiende la Resolución N° 1882/24 y su modificatoria 3395/24, para garantizar la cobertura de Cargos de Maestro de Ciclo de Jornada Simple, permitiendo la designación por Artículo 80°.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

MAESTRO DE CICLO

Maestro de Ciclo, Escuela N°3 “Justo José de Urquiza”. 1ra Categoría Urbana. En reemplazo de TAMBURLINI, Ana. Licencia Artículo 12B hasta 16/11/2025, 4to grado, turno mañana de 7:30 a 12:30.

Maestro de Ciclo, Escuela N °4 “Benigno Teijeiro Martinez”: 1ra Categoría, Urbana. En reemplazo de BIANCHI Paula. Licencia Articulo 14 hasta 15/11/2025. 1er grado, turno tarde de 13 a 18hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°5 “Tomás de Rocamora”. Talita, ARU. En reemplazo de ROSAS Almirón Amabella. Licencia Articulo 16U hasta 15/11/2025. 1er Ciclo, turno mañana.

Maestro de Ciclo, Escuela N°6 “Manuel Belgrano”. 3ra categoría ARU. (Colonia Perfección). En reemplazo de DOMÍNGUEZ Nadia. Licencia Articulo 12 B hasta 31/10/2025 6to grado, turno mañana de 7 a 12hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N°36 “Esteban Echeverría” 1era Categoría. En reemplazo de FLORES, Daiana. Licencia Artículo 12A hasta el 15/11/2025 1ro D turno tarde de 12:30 a 17:30 horas.

Maestro de Ciclo, Escuela Nº 88 «Buenos Aires», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de DOMINGUEZ, Gimena, Licencia Artículo 16º U, hasta el 18/11/25, 1º Grado, Turno Mañana, en el horario de 7.00 a 12.00

Maestro de Ciclo, Escuela N° 91 “La Pampa”, 2ª categoría. Zona favorable. Basavilbaso. En reemplazo de DUARTE, María Alejandra. Licencia Artículo 16U hasta el 06/11/2025. 5° grado. Turno mañana, de 7hs a 12hs. 5° LLAMADO

Maestro de Ciclo, Escuela N° 91 » La Pampa». Favorable. 2da Categoría. Basavilbaso. En reemplazo de LOZANO, Paula Mariel. Licencia Articulo 12 B. Hasta el 11/11/25. 2do grado, turno tarde, 13 a 18 hs.

Maestro de Ciclo, Escuela N° 119 “Juana Azurduy”. 3ra categoría, Urbana. En reemplazo de GERLING Silvina. Licencia Articulo 14, hasta 8/11/2025. 4to grado. Turno mañana, de 7:15 a 12:15 hrs.

MAESTRO/A DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA JC

Maestro/a de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3° Categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia. Licencia Articulo 12 C hasta el 11/11/25, de 11:25 a 15:30hs. 4°LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL JARDIN DE INFANTES

Maestro de Música de Nivel Inicial. Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”. En reemplazo de VICO Karen. Licencia Articulo 12B, hasta el 09/11/2025. Turno Mañana (9 a 11 horas). Salas de 3, 4 y 5 años. 3° LLAMADO

MAESTRO DE EDUCACIÓN FISICA

Maestro de Educación Física, Escuela N°85 “Victoriano Montes”, 4ta categoría, EN reemplazo de GRADIZUELA Virginia. Licencia Art. 12 B. Hasta el 11/11/ 25. Turno mañana. Horarios: martes y jueves 8 a 12hs, comparte con Escuela N° 109 “J.J. Millan” Lunes 8 a 12hs, Escuela N° 54 “Alcidez D. Orbiny” (Caseros) PU Miércoles 7, 30 a 9y 30hs. Escuela N°14 “3 de Febrero”:

MODALIDAD ESPECIAL

Técnico Auxiliar Trabajador Social Escuela Educación Integral N° 18 Juan A. Marcó. Zona Favorable. En reemplazo de BURGOS Julián. Licencia Artículo 14, hasta el 02/11/25. Turno rotativo. 5° LLAMADO.