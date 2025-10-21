Concepción del Uruguay: Secuestran armas y municiones tras allanar una vivienda

Según pudo saber Génesis24, un allanamiento con resultado positivo fue ejecutado este mediodía por personal de la División Investigaciones y la División Operaciones de la Jefatura Departamental Uruguay.

El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento del Mandamiento Judicial, en el marco de una causa que tramita en la Fiscalía a cargo de la Dra. Lucía Bourlot.

En la finca, se secuestro una importante cantidad de elementos de interés para la causa: Un fusil Mauser, una réplica de arma tipo pistola. Municiones: Catorce cartuchos de calibre 9 mm, un cargador de 9 mm, seis cartuchos de calibre 7,62 x 51 y tres cartuchos de calibre 32. Además, se logró el secuestro de 31,7 gramos de sustancia vegetal que arrojó resultado positivo para marihuana.

Un ciudadano de 31 años, fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación y, tras ser examinado por el médico policial, recuperó su libertad.

En el operativo participaron también personal de la División Drogas Peligrosas, Sección Judiciales y personal de Policía Científica para las pericias correspondientes.

