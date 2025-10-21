Capacitación en Boleta Única Papel para la comunidad sorda

Este jueves 23 desde las 14:00, se brindará una capacitación dirigida a personas sordas, sobre el nuevo instrumento de votación. La asesora lingüístico-cultural del Equipo de Lengua de Señas Argentina de la Cámara de Diputados, Marcela Ríos, -quien fue interpretada en simultáneo por Jazmín Vieytes-, dialogó con Radio Diputados sobre la propuesta.

Por primera vez los argentinos votarán con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). El ciclo de capacitaciones sobre la implementación de la nueva herramienta, organizadas en conjunto por el gobierno de Entre Ríos, por las Cámaras de Diputados y de Senadores, incluye un módulo que atiende las particularidades específicas que puedan experimentar las personas sordas. La propuesta -que tendrá lugar, este jueves 23 de octubre a partir de las 14:00, en modalidad virtual- surgió a partir de una demanda histórica de la comunidad y de distintas asociaciones de sordos de la provincia, así como también de algunas escuelas secundarias donde hay estudiantes sordos mayores de 16 años interesados en ejercer su derecho al voto.

Ríos, a través de su intérprete, explicó que “desde el Equipo de Lengua de Señas Argentina (LSA) de la Cámara de Diputados se organizó esta capacitación en modo de difusión accesible en lengua de señas para que las personas sordas puedan inscribirse y participar. La modalidad virtual permitirá que se sumen personas sordas de cualquier punto de la provincia”.

La asesora del Equipo de LSA se refirió a la preocupación que se advierte frente al nuevo sistema de votación. “Estábamos acostumbrados a la forma antigua que era la boleta sábana; era lo que conocíamos, lo que habíamos aprendido en todos estos años y ahora cambió”, expresó al tiempo que subrayó que esta instancia de capacitación “tiene el objetivo de generar más accesibilidad en cada una de las instancias democráticas”.

Trabajo del equipo de LSA

Ríos enmarcó esta propuesta de capacitación en el trabajo que realiza desde hace dos años el Equipo de Lengua de Señas Argentina de la Cámara de Diputados,encargado de hacer accesible las sesiones ordinarias y extraordinarias, las visitas guiadas por el recinto, y de asesoramiento específico en el trabajo legislativo. Además, llevan adelante un programa en streaming de noticias legislativas en lengua de señas, de nombre ‘Reseña Legislativa’.

“La comunidad sorda en general desconoce lo que sucede en la Legislatura y las terminologías específicas que se utilizan. La idea de nuestro trabajo es preparar material de difusión para que las personas sordas puedan saber de qué se habla y qué se trata en las cámaras legislativas”, explicó Ríos. “Son materiales que tienen un potencial educativo, porque se pueden utilizar en las escuelas para que ya los adolescentes empiecen a relacionarse con la vida política, porque la información que circula en lengua de señas es muy escasa”, añadió.

La capacitación: datos para agendar

La boleta única en papel aparece como accesible y fácil de utilizar, aunque, en su primera vez, representa un desafío para todos. Allí radica la relevancia de las instancias de difusión y capacitación. En este caso, el módulo estará dirigido a la comunidad sorda, a través de materiales elaborados específicamente para ellos, por el Equipo de LSA de la Cámara de Diputados.

Será en modalidad virtual, el jueves 23 de octubre a partir de las 14:00. El link de acceso estará disponible luego de completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace:

https://forms.comunicacionentrerios.com/f/257

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA:

Comparte esto: Twitter

Facebook

