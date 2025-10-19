Rocamora cayó en su visita a Ferro en la Liga Nacional

En la noche del sábado, el Club Rocamora de Concepción del Uruguay visitó a Ferro Carril Oeste en el estadio Héctor Etchart de Caballito, Buenos Aires. Fue la quinta presentación del equipo entrerriano, que llegó a este encuentro con récord 3-1 a su favor. El Verde, por su parte, tenía un acumulado de 2-2.

Luego de un primer cuarto dominado por el Rojo con una ligera ventaja de un punto hacia el descanso (18-17), Ferro se recuperó y pasó al frente gracias a una férrea defensa que solo permitió nueve tantos en el segundo cuarto. Con el parcial 18-9 pasó a ganar por 35-27 hacia el descanso.

En el tercer cuarto; Ferro profundizó ese dominio y tomó una distancia de 13 puntos (50-37) que puso muy cuesta arriba la situación para las dirigidas por Sabrina Scévola. Aunque Rocamora tuvo más fluidez en el tramo final, no consiguió endurecer la defensa y eso impidió que pudiera descontar en el partido: ganó Ferro por 69-56.

Con la derrota, el Rojo quedó con récord 3-2 y ahora tendrá que jugar ante El Talar con la misión de retornar al triunfo. El partido comenzará a las 19.30 de este domingo en la segunda oportunidad en la que el Rojo jugará como visitante en este torneo.

-SÍNTESIS-

Ferro 69-56 Rocamora.

Parciales: 17-18 // 35-27 (18-9) // 50-37 (15-10) // 69-56 (19-19).

Formaciones:

FERRO (69)

*Florencia Fernández: 7pts, 8rbs, 1rec, 4per, 3ta.

*Julia Fernández: 17pts, 2rbs, 1rec.

*Abril Romagnoli: 2pts, 1rb, 2as, 1rec.

*Giuliana Baccarelli: 7pts, 4rbs, 3as, 4rec, 1per.

*Dalma Piri: 12pts, 7rbs, 1as, 4rec, 3per.

Lucía Moravansky: 8pts, 1rec.

Stephanie Smidt Falter: 3pts, 1rb, 1rec, 1per.

Pilar Carra: 4pts, 5rbs, 1rec, 4per.

Lucila Sampietro: 5pts, 1rb, 1as, 1rec.

Lara Tribouley: 4pts, 1rb, 1as.

DT: Gabriel Fernández.

ROCAMORA (56)

*Antonella González: 14pts, 4rbs, 6as, 1rec, 7per.

*Renata Pidone (x): 3pts, 9rbs, 4per.

*Melanie Delsart Izaguirre: 6pts, 2rbs, 1as, 2rec, 3per.

*Paula Santini (x): 6pts, 5rbs, 3as, 4rec, 4per.

*Martina Schunk (x): 19pts, 15rbs, 1rec, 2per, 1ta.

Manuela González: 8pts, 2rbs, 1rec.

Maite Cuenos Elizalde: 1rb, 1rec, 1per.

Morena Lesik Ramaglia: —.

Taina Armocida: —.

DT: Sabrina Scévola.

*Inicialistas.

(x): Excluidas.

Árbitros: Lamonica – Knaeur.

Estadio: Héctor Etchart.