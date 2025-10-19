Concepción del Uruguay: Adolescentes hospitalizados tras ser embestidos por automóvil que se dio a la fuga

Según pudo saber Génesis24, dos adolescentes fueron hospitalizados con lesiones de carácter grave tras un siniestro vial ocurrido esta madrugada en la Costanera de la ciudad.

El hecho se produjo cuando un joven de 15 años, que circulaba en una motocicleta 110cc, aparentemente habría sido colisionado por un automóvil, blanco, cuyo conductor se habría dado a la fuga. Un segundo joven, acompañante, también resultó lesionado. Ambos fueron trasladados al Hospital J. J. de Urquiza.

La policía trabajó en el lugar y se investiga la ausencia de la motocicleta de la escena.

Intervino la Comisaría Primera y Criminalística.

