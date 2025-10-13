Macabros detalles del cuerpo hallado en Concordia durante la búsqueda del chofer desaparecido

Un cuerpo desmembrado fue encontrado en una zona rural de Estación Yeruá, en el departamento Concordia, en el marco de la intensa búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido tras haber trasladado a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó a Elonce que el cuerpo fue hallado en el “camino que une las localidades de Estación Yeruá (departamento Concordia) y General Campos (departamento San Salvador). El hallazgo se produjo en el marco de los rastrillajes que se realizaban en la zona”.

(PER).

El hallazgo se produjo en un área próxima al recorrido que habría realizado el auto de Palacios, según las reconstrucciones efectuadas por la Policía de Entre Ríos mediante cámaras de seguridad instaladas entre San Salvador y Concordia. Las autoridades trabajan en el lugar para confirmar la identidad del cadáver, que presenta signos de extrema violencia.

“La policía que rastrillaba a pie, siente un olor fuerte y se encuentra una persona desmembrada. Falta su cabeza y sus extremidades superiores. El cuerpo estaba en una bolsa”, detalló Roncaglia a Elonce y agregó que “se está haciendo una investigación pericial”.

(Foto: Federico Gularte)

“Falta encontrar al chofer que no aparece y lamentablemente, se encuentra este cadáver. No podemos afirmar que se trate de Martín Palacios, pero tenemos evidencias por la zona y se van a hacer peritajes, el estudio del cuerpo y análisis de ADN”, afirmó el ministro y agregó que “de todas maneras, continúa la búsqueda, porque hasta que no se encuentren las otras extremidades en estos hechos”, sostuvo.

“Los fiscales se encuentran en el lugar y como se sabe, estuvimos trabajando el fin de semana con la Policía de Córdoba y se logró la detención de este hombre en Gualeguaychú. Es un hecho aberrante”, sostuvo Roncaglia.

(Foto: Federico Gularte)

La investigación: rastreo y seguimiento tecnológico

El comisario inspector Leonardo Morales, jefe departamental de San Salvador, brindó detalles sobre el operativo de búsqueda que se desplegó desde la denuncia de desaparición presentada en Concordia. “Las antenas que impactan más que nada son las de la Ruta Provincial 22, que comunica Concordia con Federal y pasa por parte del departamento San Salvador”, explicó a Elonce.

Desde entonces, los investigadores centraron los rastrillajes en esa zona rural, basándose en los datos de geolocalización del teléfono celular del chofer y las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron sus últimos movimientos.

(Foto: Federico Gularte)

Palacios, oriundo de Buenos Aires, pero con familia en Concordia, trabajaba como conductor de una aplicación de transporte con su propio vehículo, un Toyota Corolla blanco con techo negro, que días atrás fue hallado completamente incendiado en un descampado de Villa Retiro, en la ciudad de Córdoba.

El cuerpo encontrado y las dificultades de identificación

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo hallado corresponde a un hombre y que le faltan la cabeza y los brazos, lo que dificulta su identificación inmediata. Los peritos forenses trabajan para establecer si se trata efectivamente de Martín Sebastián Palacios, desaparecido desde que trasladó a Laurta desde Entre Ríos hasta Córdoba.

El nivel de mutilación del cuerpo sugiere que podría haber sido trasladado o abandonado deliberadamente en la zona de Estación Yeruá, aunque los investigadores aún no descartan ninguna hipótesis.

Las últimas imágenes de Palacios

Un video clave incorporado a la causa muestra el encuentro entre Palacios y Laurta en la terminal de Concordia. En las imágenes, obtenidas por una cámara de seguridad de un local comercial, se observa a Laurta llegar con un bolso en la mano y subir al vehículo del remisero, que estaba estacionado frente al comercio. Esa fue la última vez que se vio con vida al conductor.

El hallazgo del cuerpo en Entre Ríos se dio en el marco de los operativos conjuntos entre la Policía entrerriana y la Justicia de Córdoba, que intentan determinar si el crimen del chofer tiene relación directa con el doble femicidio cometido en Córdoba y que derivó en la detención de Laurta el domingo en Gualeguaychú.

Una trama que cruza provincias y horror

La investigación busca ahora establecer cuándo y dónde fue asesinado el remisero, y si su muerte fue parte del plan de fuga del femicida o si ocurrió después del traslado. Mientras tanto, el hallazgo del cuerpo —en avanzado estado de descomposición y con signos de mutilación— agrega un nuevo capítulo de horror a un caso que ya había conmocionado al país.

El operativo en Estación Yeruá continúa con la participación de peritos de Criminalística, Policía Científica y personal de la Departamental Concordia, bajo directivas de la Fiscalía local y con colaboración de autoridades judiciales de Córdoba. Elonce