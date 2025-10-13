Concepción del Uruguay: Delincuentes se robaron una heladera de vivienda y quedaron filmados

Parece un chiste, pero es una lamentable realidad. Ladrones entraron en una casa y se robaron una heladera, con la que escaparon y fueron captados por cámaras de seguridad de los vecinos.

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de calle Teniente Ibáñez, a la altura del numeral 500.

Se desconocen los pormenores del hecho, pero por los videos se puede observar que fueron dos sujetos que entraron a la propiedad y se llevaron una heladera, hecho perpetrado en horas de la madrugada.

Hace poco tiempo, vecinos de esa cuadra denunciaron el robo de palmeras recientemente plantadas, lo que también quedó plasmado en videos de seguridad, en el barrio Cantera 25, frente a un estudio jurídico..

“Estamos cansados de estos personajes. Parece que se burlan porque sabiendo que hay cámaras vienen igual”, dijo uno de los vecinos, que vuelven a reiterar su pedido de mayor presencia policial.

Crédito: 03442

