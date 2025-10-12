Motociclista está grave tras chocar con camión que hizo maniobra indebida en Ruta 130

Un grave siniestro vial ocurrió en horas de la noche de este sábado 11 de octubre, sobre la Ruta Nacional Nº 130, a la altura del kilómetro 88, en jurisdicción de Villa Domínguez, departamento Villaguay.

Según informaron fuentes policiales, el hecho tuvo como protagonistas a una motocicleta Motomel 150 cc, conducida por un hombre de 51 años, y a un camión Scania con acoplado, guiado por un hombre de 48 años, ambos domiciliados en la ciudad de Villaguay.

Maniobra indebida y fuerte impacto

De acuerdo con las primeras pericias en el lugar del hecho, el siniestro se habría producido cuando el camión realizó una maniobra indebida, aparentemente sin advertir la presencia de la motocicleta que circulaba por la misma vía.

Como consecuencia de esta acción, el rodado menor impactó contra la escalinata derecha de la cabina del transporte, provocando que el conductor de la moto sufriera múltiples fracturas y quedara tendido sobre la calzada.

De inmediato, personal policial y médico acudió a la escena para asistir al herido, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital Santa Rosa de Villaguay, donde permanecía internado bajo observación. El médico policial de turno confirmó que las lesiones eran de carácter grave, debido a la magnitud del impacto.

Intervención policial y pericias

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Villa Domínguez, junto a efectivos de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión, que arrojó resultado negativo.

También intervino la División Policía Científica, encargada de las tareas periciales y el levantamiento de rastros, con el objetivo de determinar con precisión la mecánica del accidente. Los vehículos fueron secuestrados preventivamente y se labraron las actuaciones judiciales correspondientes.

Investigación y prevención

El siniestro, ocurrido en una zona de tránsito intenso por transporte de carga, volvió a poner en evidencia los riesgos de las maniobras indebidas y la necesidad de extremar la precaución al circular por rutas nacionales.

Fuentes policiales señalaron que las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Villaguay, que deberá establecer las responsabilidades del hecho.

El motociclista permanecía internado, con diagnóstico reservado, mientras continuaban las investigaciones para determinar las causas que derivaron en este nuevo accidente vial en la Ruta 130. Elonce