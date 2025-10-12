Concepción del Uruguay: Falleció Teresita Ángela Bonasegla «Tere» (Q.E.P.D.)

FALLECIÓ EN CIUDAD EL 11 DE OCTUBRE DEL 2025, SUS HIJOS RUBÉN Y CLAUDIA DOULAY, SU HIJA POLÍTICA ROMINA BORAGLIO, SUS NIETOS: SANTIAGO, AGUSTÍN, LAURA, MILAGROS, FLORENCIA Y JULIETA, SUS HERMANOS: ANGÉLICA, GORDO, Y RAQUEL, HERMANOS POLÍTICOS, FITO, NILDA Y COCO, Y DEMÁS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERÁN INHUMADOS EL 12 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 11 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO 21 DE NOVIEMBRE 109, SERVICIO PREVISOR AURUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TEL 3442-310046.-
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))