Buscan a una joven de Gualeguaychú que viajó hacia Buenos Aires

Los familiares denunciaron en la Jefatura Departamental la desaparición de su hija de 22 años. Investigan su paradero en la zona del Conurbano bonaerense.

Este mediodía, la madre de una joven de Gualeguaychú radicó una denuncia por búsqueda de paradero en la Jefatura Departamental ante la falta de comunicación con su hija, Iara Bolig, quien viajó hacia Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes policiales, se investiga su posible presencia en el partido de San Martín, en el Conurbano bonaerense.

En las redes sociales circula información sobre un joven identificado como Elías Hernández, con quien la joven habría mantenido contacto. «Él venía haciendo videollamadas con mi hermana y lo único que sabemos es que es de San Martín«, expresaron los familiares en una publicación.

Este viernes 10 se registró el último contacto con la joven. Su familia tiene conocimiento de que ese día se encontraba en la Terminal de micros de Gualeguaychú a las 19:45 horas. El pasaje adquirido tenía como destino la Terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con una parada prevista en Zárate, a donde nunca llegó.

Descripción

La joven de 22 años tiene cabello castaño oscuro largo hasta el hombro, mide aproximadamente 1,70 metros y es de contextura delgada. Al momento del viaje vestía jeans con campera de jeans.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse al 101 o dirigirse a la comisaría más cercana. R2820