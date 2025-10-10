Salud incorporó reportes de Infecciones Respiratorias Agudas Graves en su web

El nuevo recurso se suma a los monitores disponibles sobre Demografía (Estructura poblacional), Infecciones respiratorias (Niños menores de 5 años), Dengue (situación actual de casos) y Salud Mental (Estadística hospitalaria y mortalidad).

Los datos del informe IRAG se obtienen a través de la estrategia de «vigilancia centinela», que consiste en recolectar información de forma sistemática en hospitales seleccionados especialmente para este fin. Este enfoque, recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), permite tener una muestra representativa de lo que ocurre en la provincia, aunque no incluye todos los casos registrados.

El objetivo principal de este reporte es conocer mejor las características clínicas, epidemiológicas y laboratoriales de los pacientes internados con diagnóstico de IRAG e IRAG extendida, en Unidades Centinelas (UC) provinciales, identificar los virus que están circulando, y analizar cómo impactan en el sistema de salud. También permite detectar a tiempo la aparición de nuevas variantes y evaluar si las medidas adoptadas están dando resultado.

Asimismo, desde la Dirección General de Epidemiología se destacó que las Unidades Centinelas de IRAG son el resultado de un esfuerzo interinstitucional y sostenido entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos y el Ministerio de Salud de la Nación, con la colaboración de la OPS.

Finalmente, se resaltó que esta vigilancia se sostiene sobre tres pilares clave: