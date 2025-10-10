Crimen de Daiana Mendieta: cómo murió la joven, el misterioso testigo que vio la camioneta blanca y el principal sospechoso

La autopsia confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada con un “elemento corto punzante” en la cabeza y luego arrojada a un aljibe en Mansilla. Un testigo mencionó una camioneta blanca cerca del auto hallado, lo que llevó a la detención de un sospechoso.
El crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada en Gobernador Mansilla, continúa generando conmoción en Entre Ríos. La autopsia confirmó que fue golpeada en la cabeza con un “elemento corto punzante”, lo que le provocó un traumatismo de cráneo que derivó en su muerte.
“El orificio que presentaba en la cabeza, a la altura de la oreja izquierda, era similar al que puede producir un proyectil. El primer médico legista pensó que se trataba de un balazo, pero la autopsia determinó que fue golpeada con un elemento corto punzante”, detalló una fuente cercana a la investigación.
El cuerpo fue hallado el martes pasado dentro de un aljibe en una casa abandonada, ubicada en una zona rural de la localidad de 3.000 habitantes. La víctima presentaba además signos de asfixia por compresión, compatibles con una maniobra de sofocación. “Creemos que el asesino se subió encima de ella, apretándole el pecho. Todo indica que fue arrojada al pozo ya sin vida”, agregó un investigador a La Nación.
La desaparición y el operativo de búsqueda
La desaparición de Daiana fue denunciada el sábado por su familia, luego de que la joven dejara de responder los mensajes. Había salido el viernes a las 19:45 con el Chevrolet Corsa de su madre y perdió contacto cerca de las 20:00. Según trascendió, mantenía comunicación con un hombre cuya identidad su familia desconocía.
Tras la denuncia, la fiscal Emilce Reynoso encabezó un operativo de búsqueda junto a la Policía de Entre Ríos. “Desde el momento que la familia hizo la denuncia, la policía se abocó inmediatamente a su búsqueda. Se organizó un operativo con más de 150 uniformados, perros, bomberos y drones”, indicó el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia.
El domingo a la madrugada, los investigadores encontraron el auto de Daiana abandonado, con las llaves puestas, en un camino vecinal a unos cuatro kilómetros del casco urbano. Fue entonces cuando un testigo aseguró haber visto una camioneta blanca en la zona donde estaba el vehículo, un dato que se convertiría en la pista clave del caso.
La camioneta blanca y el sospechoso detenido
Con la declaración del testigo, los detectives lograron identificar al propietario de una Toyota Hilux blanca, que coincidía con la descripción. La fiscal ordenó un allanamiento de urgencia para secuestrar el vehículo y el teléfono celular del conductor.
Al llegar al domicilio del sospechoso, los efectivos fueron recibidos con una actitud violenta. “Cuando vio al personal policial, tomó un arma y amenazó con matarse, pero fue reducido. Es un hombre corpulento, mide cerca de 1,90 metros; entre cuatro policías lo tuvieron que reducir”, relató una fuente del caso.
El detenido fue identificado como Gustavo Brondino, de 55 años, conocido en la localidad por el alias de “Pino”. Durante los allanamientos, se secuestraron dos carabinas, dos celulares y la camioneta blanca. En un galpón alquilado por el sospechoso también se encontraron indicios que ahora son analizados por los peritos.
Un examen preliminar detectó manchas hemáticas en el rodado, que podrían corresponder a sangre. “Si se confirma que es humana, habrá que determinar si coincide con el ADN de la víctima”, explicó uno de los investigadores.
El hallazgo del cuerpo en un aljibe
El martes a la mañana, las tareas de rastrillaje se intensificaron. Los equipos divididos por cuadrillas recorrieron la zona en forma circular, mientras se entrevistaba a vecinos. Uno de ellos mencionó dos casas abandonadas.
“En el mundo criminal se usan las viviendas vacías para eliminar pruebas”, señalaron fuentes policiales. Al ingresar a una de ellas, los efectivos encontraron el cuerpo de Daiana en el fondo de un aljibe. “Se iluminó el pozo y lo primero que se observaron fueron dos piernas. La vestimenta coincidía con la descripción aportada por la madre”, detallaron los voceros.
El teléfono celular de la víctima aún no fue hallado, lo que dificulta reconstruir las últimas comunicaciones de la joven antes de ser asesinada.
Avance judicial y defensa del acusado
El miércoles pasado, el juez de Garantías dictó 90 días de prisión preventiva para Brondino, quien permanece detenido en la Jefatura Departamental de Tala. Por el momento, está imputado por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego, aunque no se descarta que en los próximos días se amplíe la acusación en base a los resultados de las pericias.
Durante la audiencia, el acusado se abstuvo de declarar. Su abogado defensor negó cualquier relación con el hecho. “Mi cliente no tiene ninguna otra causa en trámite. Es una causa intrascendente desde el punto de vista judicial”, sostuvo.
Pese a las declaraciones de la defensa, la fiscal Reynoso y su equipo avanzan con el análisis de cámaras de seguridad, los peritajes genéticos y los datos telefónicos. Todo apunta a esclarecer si Brondino, u otra persona, fue responsable del brutal crimen que terminó con la vida de Daiana Mendieta, cuya muerte conmociona a la provincia y mantiene en vilo a la comunidad de Gobernador Mansilla. (Elonce)