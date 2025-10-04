Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2025
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.
El mismo se realizará de forma presencial, el día lunes 6 de octubre a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.
MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE
Maestro de Ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de BLANC Mabel Licencia Artículo 12º B hasta el 30/10/25. 5º grado. Turno tarde, de 12:10 a 17:10 hs. 1º LLAMADO
Maestro de ciclo Escuela Nº 88 «Buenos Aires», 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de RÍOS María Rosana Licencia Artículo 16º U hasta el 30/10/25. 2º grado. Turno tarde, de 12:10 a 17:10 hs. 1º LLAMADO
MAESTRO DE NIVEL INICIAL
Maestra de Sección Nivel Inicial Escuela Nº 92 Tucumán. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de ZAPATA Claudia Rosana Licencia Artículo 14 hasta 30/10/25. Sala 5 años. Turno tarde, de 13.00 hs a 17.00 hs. 1º LLAMADO
Maestra de Sección de Nivel Inicial Escuela N° 38 «Roque Sáenz Peña». En reemplazo de BENITEZ Romina Licencia Artículo 12 A hasta el 29/10/25. Sala 3 y 4 años. Turno mañana. 1º LLAMADO
Direccion de Personal Único
Director de Personal Único Escuela Nº 82 «Domingo F. Sarmiento», Zona Desfavorable., Estancia «La Centella». En reemplazo de HAHN Karina Licencia Artículo 12º A hasta el 30/10/2025. Plurigrado. Turno mañana. 1º LLAMADO
M.A.U.
MAU en Escuela N°113″Julio Cesar Soto». En reemplazo de PUTALLAZ Julieta. Licencia 16U hasta 26/10/25. Turno tarde de 12 a 16hs.1° LLAMADO
MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE
Maestro de Grado, Escuela Normal Superior «Mariano Moreno», 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de CARCACHA Reinaldo. Lic. 16Q, hasta el 31/12/25. 1º Grado, Turno tarde, en el horario de 13hs a 18hs. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N°2 «J. J. Viamonte» 1° categoría. ZONA URBANA. En reemplazo de PERLO Giovanna, Licencia 16U hasta 30/10/25. 1 grado B turno mañana 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N° 3 Justo José de Urquiza. 1ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de BEREDALA, Mónica P. Licencia Artículo 16 U hasta 14/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 3º LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro. 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de COURVOISIER Cynthia Mariel Licencia Artículo 12 A hasta 21/10/2025. 1º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 4º LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N° 13 Diego Fernández Espiro. 3ª categoría. Zona urbana. Localidad de Pronunciamiento. En reemplazo de DALLAZUANA Daniela Licencia Artículo 12 B hasta 26/10/2025. 2º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs. 3º LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N°36″Esteban Echeverría». 1°categoría. ZONA favorable. En reemplazo de CHERES Jorgelina. Abierto 16U. 5°grado. Turno mañana 7.10 a 12.10hs 1° LLAMADO
Un cargo de maestra de ciclo Esc. N°47 «Maestro Isaias Torres» 2° categoría. ZONA favorable. Basabilbaso. En reemplazo de Iribarren M. Eugenia DNI 26.397.665. Licencia 16U hasta el 18/10/25. 3 grado Turno tarde. 1° LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela Nº 93 “Santiago del Estero”, 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de BONNOT Victoria Licencia Artículo 12º B hasta el 10/10/25. 4º grado Turno mañana, de 7 a 12 hs. 8º LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela N° 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de LESCANO SUAREZ, Jesús Federico Licencia 12 B hasta 16/10/2025. 5º grado. Turno Mañana, de 7:00 a 12:00 hs. 5º LLAMADO
Maestro de Ciclo Escuela Nº 117 “20 de Junio”. 2ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de DELZART, Nora Licencia Artículo 14 hasta 30/10/25. 5º grado. Turno mañana, de 7.00 a 12.00 hs. 2º LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACION AGROPECUARIA
Maestro de Educación Agropecuaria JC Escuela N° 87 “San Luis”. Favorable. 3ª categoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia Licencia Artículo 12 C hasta el 12/10/25, de 11:25 a 15:30 hs. 4º LLAMADO
MAESTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL JARDIN DE INFANTES
Maestro de Música en Jardín de Infantes de Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”. En reemplazo de VICO Karen. Licencia Artículo 12 A hasta el 10/10/25. Turno mañana. 7º LLAMADO