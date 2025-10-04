Concepción del Uruguay: Derrame de aceite hidráulico en bulevar 12 de Octubre

Según pudo saber Génesis24, en la tarde de este viernes, alrededor de las 17 horas, se produjo un derrame de aceite hidráulico en calle 12 de Octubre, entre Millán y Chacabuco, en Concepción del Uruguay.

El incidente ocurrió cuando un camión recolector de residuos del municipio sufrió la rotura de una manguera de presión, lo que ocasionó la pérdida del fluido sobre la calzada.

Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar y realizó tareas de prevención para evitar accidentes. También se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios y del área de Tránsito municipal.

La zona quedó bajo supervisión preventiva hasta que se pudiera controlar el derrame y restablecer la seguridad en la vía pública.

