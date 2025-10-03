Alerta naranja por tormentas para Entre Ríos y otras provincias: advierten de ráfagas y fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional elevó esta tarde al nivel de naranja, su aviso de alerta por tormentas para Entre Ríos y otras provincias. Cuándo llegaría el fenómeno y advierten que hay probabilidad de granizo, ráfagas y fuertes lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional elevó esta tarde al nivel de naranja, su aviso de alerta por tormentas para Entre Ríos y otras provincias. Según pronostica el organismo, entre el sábado 4 y el domingo 5 de octubre avanzará un frente frío que provocará lluvias y tormentas intensas, abarcando gran parte del territorio entrerriano y de otras provincias del país.
El aviso de alerta naranja, sostiene que los fenómenos más importantes se presentarán en la mañana del domingo, en los departamentos del sureste entrerriano y la alerta amarilla por tormentas se extenderá hasta el mediodía del domingo en Entre Ríos, según pudo conocer Elonce.
Además de Entre Ríos, los avisos de alerta por tormentas, incluyen a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, también, abarca a algunas zonas de La Rioja, San Juan y Mendoza.
Previamente, las condiciones de tiempo húmedo e inestable se mantendrán el sábado, que tendrá características propias del verano y se vivirá un quiebre abrupto el domingo.
Alerta naranja por tormentas: mañana del domingo
El Servicio Meteorológico Nacional, informó que, en la mañana del domingo, regirá un aviso de alerta naranja para los departamentos Victoria, Gualeguay, Islas, Gualeguaychú, Tala, Concepción del Uruguay y Colón.
Al respecto, informó que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”, advierte el SMN.
En el informe, el organismo también indica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.
Alerta amarilla por tormentas: domingo al mediodía
El SMN sostuvo que “el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”, resaltó el organismo.
Además, se advierte que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores”, resaltó el SMN.
Pronóstico para el fin de semana
El meteorólogo Sergio Jalfin, adelantó a Elonce que, este sábado, será una jornada plenamente veraniega: “Va a ser un día totalmente de verano, con máxima entre 28 y 30 grados, humedad en aumento, viento del norte y nubosidad creciente”, precisó.
Sin embargo, el domingo marcará un quiebre. “Habrá probabilidad de tormentas que pueden ser fuertes en la madrugada y parte de la mañana, con acumulados de entre 25 y 40 milímetros. Será un evento de corta duración, propio del pasaje de un frente frío típico de octubre”, sostuvo el meteorólogo al dialogar con el programa “Moviendo el avispero” que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Frío a comienzos de la semana
El meteorólogo aclaró que las condiciones mejorarán rápidamente tras el mediodía: “En la tarde del domingo el tiempo va a estar mejorando en Paraná y gran parte de la provincia, aunque persistirá la nubosidad, ya con viento del sur y un descenso térmico”.
Jalfin también advirtió sobre el inicio de la próxima semana. “El lunes y martes volverán las mañanas frías, con mínimas por debajo de los 10 grados y máximas de entre 20 y 22 grados. Vamos a seguir con esta variabilidad térmica propia de la primavera”, explicó.
