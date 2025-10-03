Concepción del Uruguay: Alumno llevó un arma blanca a la Escuela Normal

Según pudo saber Génesis24, en horas del mediodía de este viernes, personal del Comando Radioeléctrico intervino en la Escuela Normal “Mariano Moreno” de Concepción del Uruguay, tras ser alertados por la presencia de un alumno con un arma blanca.

Según informaron desde la institución, un adolescente de 15 años habría exhibido un cuchillo tipo serrucho a algunos de sus compañeros dentro del establecimiento.

En un primer momento, el joven negó la situación y señaló a su hermano menor, de 13 años, quien también fue requisado sin hallarse elementos.

Posteriormente, se localizó el cuchillo enterrado en una maceta fuera del aula. Ante el hallazgo, el estudiante de 15 años reconoció haberlo llevado debido a problemas personales con otro compañero.

La Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, dispuso el secuestro del arma blanca, la entrega del menor a sus progenitores y se invitó a las autoridades escolares a radicar la correspondiente denuncia.

