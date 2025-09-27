Gualeguaychú: Jurado popular encontró «no culpable» a un hombre acusado de abuso sexual

Un jurado popular en Gualeguaychú dictó este viernes un veredicto de “no culpable” contra un hombre acusado de abuso sexual. El juicio se desarrolló desde el lunes y concluyó ayer en la causa caratulada “R.S.R. abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado y corrupción de menores”.

El juez técnico que dirigió el proceso fue el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Dumon.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Jorge Gutiérrez, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Pablo Ledesma.

Se trata del juicio por jurados número 143 realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal. Los juicios por jurados permiten que un grupo de ciudadanos participe en la determinación de la culpabilidad o inocencia de un acusado, promoviendo la participación comunitaria en el proceso penal y buscando mayor transparencia en los fallos

Por tratarse de un presunto delito contra la integridad sexual, el desarrollo del juicio se realizó a puertas cerradas.