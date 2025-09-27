Comenzó una nueva exportación desde Concepción del Uruguay

En la mañana de este sábado 27 de septiembre, hizo su ingreso al puerto de Concepción del Uruguay el buque MV Allegra, un carguero con bandera de Liberia que llega hasta aguas entrerrianas proveniente del puerto africano de Casablanca, en Marruecos.

El ultramarino de 183 metros de eslora y 32 de manga, amarró en los muelles 14, 15, y 16 de la terminal uruguayense luego de haber llegado en la noche del viernes y haber permanecido en rada exterior, frente al balneario Banco Pelay, hasta las primeras luces de este sábado.

El Allegra embarcará en este puerto unas 20.000 toneladas de troncos de pino y eucalipto de la empresa Urcel Argentina con destino al mercado indio. Se estima que la operación durará unos tres días en Concepción del Uruguay, y zarpará rumbo al puerto de Ibicuy, en el sur entrerriano, donde sumará otras 13.000 toneladas para zarpar finalmente rumbo a Kandla, el puerto indio que es destino habitual para este tipo de cargas exportadas desde Argentina.

La actividad en la zona portuaria de Concepción del Uruguay se prolongará durante todo el fin de semana, por lo que se prevé un intenso tránsito de vehículos pesados a lo largo de toda la Avenida Paysandú y los diferentes accesos a los muelles. Desde el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, se solicita a los conductores y peatones evitar esta zona de la ciudad con el objetivo de no verse envueltos en una congestión de tránsito y minimizar cualquier tipo de riesgo de accidentes.