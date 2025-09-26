Autovía Artigas: Automóvil con dos mujeres a bordo protagonizó un vuelco

En la mañana de este jueves 25 de septiembre, alrededor de las 08:24 horas, se registró un siniestro vial en la Autovía Nacional Nº14, a la altura del kilómetro 31, donde un automóvil Citroën C4 protagonizó un vuelco en el cantero central de la traza.

El vehículo era ocupado por dos mujeres de 65 y 31 años, domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires, quienes viajaban desde Buenos Aires hacia la provincia de Corrientes. Según manifestaron, el conductor del rodado perdió el control, se despistó y terminó volcando.

Afortunadamente, ambas ocupantes no resultaron con lesiones, aunque igualmente solicitaron asistencia. En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil N° 24, constatando que las mujeres se encontraban en buen estado de salud.

Las ocupantes ya habían gestionado el auxilio de su seguro particular para el retiro del vehículo.

En el operativo intervinieron además Policía Caminera Vial de Gualeguaychú, Gendarmería Nacional (puesto vial Gualeguaychú) y un móvil de Vialidad Nacional.

