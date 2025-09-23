Operario entrerriano murió electrocutado trágico accidente laboral

Un trágico accidente laboral se produjo este martes en una empresa de General Ramírez, sobre la ruta nacional 12. Un operario murió electrocutado cuando el andamio sobre el que trabajaba tomó contacto con un cableado de electricidad. La localidad permaneció sin energía eléctrica tras el hecho.
Según confirmaron a Elonce fuentes policiales, dos trabajadores ocasionales se encontraban realizando tareas de pintura en el frente del local comercial. «Al estar manipulando un andamio, la estructura de hierro habría tomado contacto con cableado de electricidad, generando una descarga que ocasionó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores», se indicó.
Consecuencias inmediatas
En el lugar del accidente, intervinieron un ambulancia con agentes sanitarios, Bomberos Voluntarios del cuartel de General Ramírez y empleados de la empresa de energía provincial por tratarse de una red eléctrica de media tensión.
Es que tras la tragedia, la ciudad permaneció sin suministro de energía eléctrica debido a la afectación del cableado.
Desde el Ministerio Público Fiscal se dieron las indicaciones procesales correspondientes para estas intervenciones, que permitan establecer las formas y circunstancias del triste suceso. (Elonce)