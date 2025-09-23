Esperanzadora noticia: mejora la salud de la niña atacada por un perro y pasaría a sala común

María Paz, de un año y medio, sigue en terapia intensiva tras el ataque de un perro en Viale. Su madre contó que evoluciona favorablemente. «Sufrió tres mordeduras tremendas en la cabeza», dijo.
La pequeña María Paz, de apenas un año y medio, permanece internada en terapia intensiva del Hospital San Roque tras sufrir un violento ataque de un perro mestizo de raza rottweiler en el barrio Centenario de Viale. Según informó su madre, Cecilia, la evolución es favorable y los médicos evalúan que en las próximas horas podría ser trasladada a sala común.
“Está estable y gracias a Dios evoluciona favorablemente; podría pasar a sala común hoy o mañana”, expresó la mujer, aliviada. Explicó que las heridas fueron graves: el perro la mordió tres veces en la cabeza, provocándole lesiones profundas y extendidas que requirieron múltiples suturas. Además, señaló que la niña sufrió golpes que derivaron en hundimiento de cráneo, por lo cual se le colocó un catéter para administrar medicación y tratar las fracturas internas.
A pesar de la gravedad de las lesiones, la madre destacó que su hija nunca perdió el conocimiento. “Dice sus palabras habituales, se ríe, está normal”, contó a LT14.
Cómo ocurrió el ataque
El hecho se registró el lunes al mediodía, alrededor de las 13:00. La madre relató que no se encontraba en la casa al momento del ataque y que todo sucedió cuando la abuela de la niña salió a tender ropa. “Mi nena fue atrás suyo, y en un segundo el perro la manoteó. Forcejearon hasta que la abuela pudo sacarla”, explicó.
El animal, que pertenecía a la abuela de la pequeña, nunca había mostrado un comportamiento agresivo. “Siempre la veía, la conocía y jamás le había hecho nada. Fue algo de un segundo y pasó todo esto. Es una desgracia, pero dentro de lo grave, está bien”, manifestó.
Agradecimiento por el apoyo
En medio de la angustia, la mamá de María Paz valoró las muestras de apoyo recibidas. “Vimos el acompañamiento de la gente con cadenas de oración, y gracias a Dios está mejorando favorablemente. Los médicos nos dicen que todo está bien. La paz que manejo es por la oración y porque todos piden por ella, eso nos movilizó a todos”, sostuvo.
Elonce