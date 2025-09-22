Detuvieron a siete personas y secuestraron 300 dosis de cocaína y medio kilo de marihuana en Concordia

En el marco de dos investigaciones por narcomenudeo llevadas adelante en la ciudad de Concordia, efectivos policiales allanaron las viviendas de los sospechosos, donde secuestraron una importante cantidad de dosis de cocaína y de marihuana, así como detuvieron a siete personas.

Se informó que el personal de la comisaría segunda y la División Drogas Peligrosas de Concordia cumplió con las cinco órdenes de allanamiento, emitidas por la Justicia local.

El resultado total de los procedimientos fue el secuestro de más de 300 envoltorios con cocaína, envoltorios con marihuana, más de medio ladrillo de marihuana compacta, una planta de cannabis, 580.600 pesos, ocho teléfonos, recortes varios, una licuadora para triturar marihuana, una balanza de precisión, dosificador, elementos de cortes varios, y demás elementos de interés para las causas que se encuentran en investigación.

Se aguarda la imputación de las siete personas que fueron trasladadas a sede policial por decisión del fiscal. (Análisis)