Joven volcó con su auto tras chocar contra pilotines

El siniestro ocurrió de madrugada frente al Paseo de los Puentes en Nogoyá. Una joven de 24 años perdió el control de su vehículo, que volcó tras impactar contra estructuras de hormigón. Los dos ocupantes resultaron con lesiones leves y fueron trasladados al Hospital San Blas.
En horas de la madrugada de este domingo, un siniestro vial con vuelco se registró en inmediaciones del Monumento Antonio Silio, frente al acceso al Paseo de los Puentes, en la ciudad de Nogoyá.
Según informaron fuentes policiales, un automóvil Renault Clio, conducido por una joven de 24 años y acompañado por un joven de 19, impactó contra los pilotines de hormigón que delimitan la cinta asfáltica. Tras el choque, el vehículo perdió estabilidad y volcó.
La conductora explicó a los efectivos que, en un momento de distracción, no advirtió las estructuras de hormigón y terminó colisionando con ellas, lo que provocó el accidente.
Atención médica y operativo en la zona
Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital San Blas, donde recibieron atención médica preventiva. El parte inicial confirmó que sufrieron lesiones de carácter leve.
En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que organizó el operativo y brindó seguridad mientras se realizaban las tareas de asistencia y retiro del vehículo. (Elonce)